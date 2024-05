Samsung Galaxy Ring: prezzo compreso tra 300 e 350 dollari

In occasione del presunto Galaxy Unpacked di luglio prossimo, Samsung dovrebbe dare il via alla commercializzazione del suo anello smart, il Samsung Galaxy Ring, a cui sono stati ufficialmente tolti i veli in occasione del MWC 2024. Allo stato attuale, si conoscono già svariati dettagli riguardo questo dispositivo, ma ancora non è chiaro quanto possa costare, o almeno non lo era fino a questo momento. Nelle scorse ore, infatti, sono state diffuse nuove indiscrezioni in merito al prezzo.

Samsung Galaxy Ring: previsti prezzo come gli Oura e abbonamento

Il leaker Yogesh Brar, solitamente ritenuto una fonte molto attendibile, ha fatto sapere che il prezzo del Samsung Galaxy Ring sarà compreso tra i 300 e i 350 dollari, praticamente allineato a quello della concorrenza in particolare al costo dell’Oura Ring Gen 3 che viene venduto sia in versione base a 299 dollari, che in versione Horizon completamente rotonda a 349 dollari.

Ma non finisce qui. Sarebbe previsto anche un abbonamento, sempre similmente a quanto proposto per gli Oura Ring Gen 3, i quali necessitando di una sottoscrizione mensile di 5,99 dollari o 69,99 dollari in unica soluzione annua per poter sbloccare la maggior parte delle funzionalità. Anche il colosso sudcoreano potrebbe quindi aver deciso di prendere questa direzione per il suo anello smart e, sempre secondo le voci di corridoio, il prezzo dell’abbonamento sarebbe inferiore ai 10 dollari al mese.

Va tuttavia tenuto presente che attualmente nessuno di questi dettagli sui prezzi è stato annunciato ufficialmente da Samsung. Inoltre, il colosso sudcoreano non richiede un abbonamento per accedere alle funzionalità sanitarie sul Galaxy Watch 6, pertanto un abbonamento per il Galaxy Ring sembra fuori luogo, a meno che l’azienda non abbia piani per un’aggiunta di valore.