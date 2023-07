Samsung Galaxy S21 FE: risparmi 230€ con Monclick

Acquista il Samsung Galaxy S21 FE risparmiando 230 euro! Questo super prezzo lo trovi solo su Monclick che ti regala anche la consegna gratuita a domicilio o all’indirizzo che preferisci. Tu lo metti nel carrello, confermi l’ordine e ti arriva in pochissimi giorni. Addirittura puoi anche decidere di pagarlo in 10 rate tasso zero da soli 53,90 euro l’una. Se preferisci, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, lo paghi in 3 rate tasso zero da soli 179,96.

Doppio vantaggio quindi con un solo acquisto. Ma veniamo al nostro Galaxy S21 FE, la Fan Edition. Dotato di 6GB di RAM garantisce estrema fluidità durante l’utilizzo di app e giochi, anche contemporaneamente in multitasking. Grazie ai 128GB di ROM installi e archivi tutti i contenuti multimediali che vuoi, senza problemi. Inoltre, puoi espandere la memoria interna fino a 1TB con una MicroSD.

Samsung Galaxy S21 FE: efficienza in uno smartphone elegante

Il Samsung Galaxy S21 FE 128GB è unico. Il suo design elegante, le linee moderne e la texture della scocca lo rendono bello da vedere e pratico da usare. Goditi tutte le tue passioni in un display Dynamic AMOLED 2X da 6,4 pollici con tecnologia SuperSmooth 120Hz in grado di regalarti la massima fluidità di scorrimento. E con Corning Gorilla Glass Victus hai lo schermo tra i più resistenti sul mercato per dire addio alle crepe.

Il processore Octa-core rende tutto ancora più veloce. Raggiungi prestazioni di altissimo livello grazie a questo chipset che collabora con la batteria da 4500 mAh per ottimizzare il consumo energetico e garantirti un’autonomia superiore per tutta la giornata e oltre. Cosa stai aspettando? Acquistalo subito su Monclick a soli 539,90 euro, invece di 769 euro. Consegna gratuita e 10 rate tasso zero inclusi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.