Samsung Galaxy S21+: sconto di 249 euro su Amazon

Anche se privo del supporto per la stilo S Pen, il Galaxy S21+ ha comunque uno schermo di grandi dimensioni e funzionalità che possono essere sfruttate in ambito lavorativo. Gli utenti interessati allo smartphone di Samsung possono approfittare dell’attuale offerta di Amazon per acquistarlo ad un prezzo scontato, utilizzando una promozione valida fino al 28 marzo.

Galaxy S21+ su Amazon: risparmio di 249 euro

Il Galaxy S21+ possiede uno schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici con risoluzione full HD+ (2400×1080 pixel) e refresh rate di 120 Hz. Il design Infinity-O indica la presenza di un foro per la fotocamera frontale da 10 megapixel. Le fotocamere posteriori hanno invece sensori da 12, 64 e 12 megapixel (standard, teleobiettivo e ultra grandangolare). La dotazione hardware comprende inoltre il processore Exynos 2100, 8 GB di RAM e 128 GB di storage.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ax, Bluetooth 5.0, GPS, Galileo, NFC, UWB, LTE e 5G. Sono inoltre presenti il lettore di impronte in-display ad ultrasuoni, gli altoparlanti stereo e la porta USB 3.2 Type-C. La batteria da 4.800 mAh supporta la ricarica rapida da 25 Watt e wireless da 15 Watt (inversa da 4,5 Watt).

Il Galaxy S21+ in offerta su Amazon è nella colorazione Phantom Black. Il prezzo di listino è 1.079 euro, ma è possibile risparmiare 249 euro inserendo il codice S21PLUSULTRA al momento del pagamento. Il prezzo diventa quindi 830 euro.