Ieri la presentazione ufficiale dei nuovi Samsung Galaxy S21, gli smartphone top di gamma del marchio sudcoreano. Tre modelli, il più grande dei quali simile a un phablet per caratteristiche come la diagonale del display (6,9 pollici) e il supporto nativo all’utilizzo del pennino S Pen. Sono disponibili anche in una Enterprise Edition come intuibile dal nome indirizzata ai professionisti, ma di cosa si tratta?

Samsung Galaxy S21, anche Enterprise Edition

È una versione destinata ai business, definita ideale per le società che si trovano a gestire progetti di ampio respiro affidati a team composti da un gran numero di membri. A livello di funzionalità include tecnologie e servizi come la nuova suite Knox completa (lanciata lo scorso anno) accessibile per un anno senza alcun costo aggiuntivo con tool di protezione a livello hardware e software.

Enterprise Edition ti offre una licenza di un anno per Knox Suite, una soluzione end-to-end per amministratori IT, che gestisce tutte le tappe del tuo viaggio verso la mobilità aziendale. Con strumenti per proteggere, distribuire e gestire i dispositivi durante tutto il loro ciclo di vita, la tua forza lavoro può essere.

A questo si aggiunge un supporto esteso con la release per la manutenzione di sicurezza di quattro anni.

I tuoi dispositivi sono aggiornati e protetti dai rischi per la sicurezza dei dispositivi mobili, per garantirti la massima tranquillità. Con Enterprise Edition, puoi usufruire di regolari e coerenti patch di sicurezza Android e Samsung nonché di rapporti di manutenzione, fino a un massimo di quattro anni.

I nuovi smartphone della serie Galaxy nella loro Enterprise Edition sono già stati avvistati anche su Amazon: S21 nella configurazione 8/128 GB a 889 euro (Phantom Gray) e S21 Ultra in quella 12/128 GB a 1.289 euro (Phantom Black).

