Samsung Galaxy S22 256GB: offerta mai vista prima su Amazon

Colorazione green, 256GB di memoria interna e uno sconto incredibile. Stiamo parlando della nuova offerta di Amazon che ti permette di acquistare questo modello di Samsung Galaxy S22 al suo prezzo più basso di sempre: solo 705€, con un risparmio superiore ai 200 euro rispetto al prezzo di listino.

Samsung Galaxy S22 256GB in super offerta su Amazon

Samsung Galaxy S22 è uno smartphone Android che non ha bisogno di presentazioni. Si tratta dell’ultimo flagship del produttore coreano, che si presenta con uno straordinario display da 6.1 pollici di tipo Dynamic AMOLED 2X a 120Hz che garantisce un’ottima visibilità anche all’aperto e in pieno giorno.

Grande lavoro è stato svolto anche sul comparto fotografico da 50 megapixel, con un grande progresso sulla tecnologia video portato da Auto Framerate, che imposta la velocità f/s in funzione dell’ambiente circostante mentre la tecnologia Super Night Solution elimina il rumore dell’immagine permettendoti di catturare video e foto perfette sia di giorno che di notte.

Il processore di ultima generazione da 4 nm ti garantisce prestazioni altissime in qualsiasi situazione e un’ottima efficienza energetica che ti permette di arrivare tranquillamente a fine giornata.

Samsung Galaxy S22 è lo smartphone perfetto per chi vuole il meglio dal panorama Android: un top di gamma potente, completo, in grado di darti soddisfazioni per qualsiasi tua esigenza. Al prezzo di soli 705 euro, il più basso di sempre su Amazon per questo modello, è ancor di più imperdibile.

