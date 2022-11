Samsung Galaxy S22 256GB: offertona Amazon, prezzo mai visto

La settimana del Black Friday è ancora teatro di offerte clamorose in casa Amazon. In questo caso, ti segnaliamo che Samsung Galaxy S22 con memoria da 256GB è in offerta al suo prezzo migliore di sempre: acquistandolo adesso puoi risparmiare infatti ben 250 euro sul costo di listino. La spedizione Prime, se sei abbonato, è inclusa e potrai ricevere il tuo nuovo smartphone già domani.

Samsung Galaxy S22 256GB in offerta: occasione Amazon da Black Friday

Il modello oggetto di questa offerta è ovviamente la versione italiana con tanto di caricatore incluso: quest’ultimo un aspetto non più così scontato. Non si tratta peraltro di un caricatore qualunque, ma del caricabatterie ufficiale Samsung da 25W che ti permetterà di sfruttare la Ricarica Rapida di questo fantastico dispositivo.

Samsung Galaxy S22 è dotato di uno straordinario display Dynamic AMOLED 2X, pensato per darti l’occasione di visionare comodamente i tuoi contenuti anche sotto la forte luce solare diretta. Uno schermo che esalta il potente comparto di fotocamere, con un obiettivo da 50 megapixel capace di catturare più luce, movimento e dettagli senza riflessi o abbagli anche in piena notte.

Per il resto, il dispositivo è dotato di connessione 5G e tutto quello che ti aspetteresti da uno smartphone di ultima generazione. Il prezzo, lo ripetiamo, è di soli 679,90 euro, invece dei 929,00 euro richiesti da listino. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.