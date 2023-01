Samsung Galaxy S22: è il momento giusto per comprarlo, risparmi 230 euro

Con la presentazione di Galaxy S23 ormai vicina è arrivato il momento giusto per acquistare il fantastico Galaxy S22, che adesso inizierà a scendere a prezzi molto interessanti. Su Amazon puoi acquistarlo ad esempio con un super sconto di 230 euro: il telefono ha disponibilità immediata e con la spedizione Prime potrai riceverlo subito.

La confezione include anche il caricabatterie Samsung da 25W per la ricarica Super-Rapida in modo da poter caricare il tuo dispositivo molto velocemente.

Samsung Galaxy S22: ne vale sempre la pena, specie a questo prezzo

Samsung Galaxy S22 ti colpirà per il suo straordinario display con tecnologia Dynamic AMOLED 2X che ti permette di avere una visibilità elevata anche all’aperto e in forti condizioni di luce.

Uno schermo che è in grado inoltre di esaltare la fotocamera posteriore da 50 megapixel che con il Super Clear Glass ti permette di catturare più luce, più movimento e più dettagli senza riflessi o abbagli, anche in condizioni notturne. Inoltre, con l’angolo di correzione dell’OIS migliorato hai un campionamento di movimento più veloce per stabilizzare i tuoi scatti.

Galaxy S22 è uno smartphone eccezionale che rappresenta il top della gamma del produttore coreano, in attesa naturalmente di vedere il Galaxy S23. Se non vuoi spendere troppo per un nuovo telefono però questa è la soluzione perfetta: subito uno sconto di 230 euro per te e paghi questo fantastico telefono ad un prezzo super.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.