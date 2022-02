Samsung Galaxy S22: la domanda è alle stelle

Nemmeno i vertici di Samsung avevano previsto un tale successo per la linea Galaxy S22 presentata nelle scorse settimane. I pre-ordini hanno fatto registrare volumi record, tanto che per qualcuno la situazione si tradurrà in un’attesa più lunga del previsto. Di certo, la crisi dei chip ancora in corso non sta aiutando.

Galaxy S22: record di pre-ordini, oltre le aspettative

A confermare la situazione è lo stesso produttore sudcoreano, con il breve comunicato che riportiamo di seguito in forma tradotta. La società si scusa con coloro che non riceveranno il loro nuovo smartphone top di gamma come previsto al day one.

Siamo grati per l’entusiasmo e la risposta manifestata alla nostra nuova serie Galaxy S22. L’interesse è al massimo storico, con i volumi dei pre-ordini che hanno superato le nostre previsioni. Siamo impegnati al fine di consegnare i dispositivi ai nostri clienti nel minor tempo possibile. Ciò nonostante, qualcuno potrebbe sperimentare ritardi dipendenti a fattori come mercato, modelli e colorazioni. Apprezziamo davvero molto la pazienza e la comprensione.

Rimandiamo all’articolo dedicato a specifiche tecniche e caratteristiche per ogni dettaglio in merito a Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra. Di seguito, invece, i link per il pre-ordine su Amazon dei diversi modelli nelle colorazioni disponibili (occhio ai tempi di consegna).

