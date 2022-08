Samsung Galaxy S22, sconto come al Prime Day: affare imperdibile

Torna il grande sconto per Samsung Galaxy S22 su Amazon. L’ultimo flagship del produttore coreano puoi acquistarlo infatti a soli 699 euro. Si tratta della versione Italiana, colorazione Green e senza SIM. Se sei un abbonato Prime hai la solita spedizione immediata e gratuita: in pratica lo riceverai a casa già domani se lo acquisti entro stasera.

Samsung Galaxy S22: uno smartphone incredibile ad un prezzo regalo

Perdersi in chiacchiere nel presentare Samsung Galaxy S22 sarebbe veramente superfluo. Parliamo dell’ultimo smartphone Android di punta della compagnia coreana, che si contraddistingue per uno straordinario display Dynamic AMOLED 2X a 120Hz, che garantisce un’ottima visibilità in ogni condizione di luce, pieno giorno compreso.

La più grande innovazione di sempre in uno smartphone del marchio Galaxy è rappresentata però dal suo comparto fotografico, con una tecnologia che permette di scattare immagine notturne praticamente perfette: filmati e foto saranno vivide e dettagliate come non mai, sia al sole che sotto le stelle.

Il tutto è alimentato da un potentissimo processore da 4nm che fa sentire il suo peso in ogni condizioni d’utilizzo: per le foto, per lo streaming o per la tua attività di gioco. Galaxy S22 sarà sempre pronto e reattivo, offrendoti anche un’autonomia eccezionale che ti accompagnerà per tutta la giornata anche con uso intenso.

Non perdere altro tempo e approfitta del super sconto su Samsung Galaxy S22: oggi su Amazon a soli 699 euro potrebbe essere il tuo affare della giornata o forse dell’anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.