Samsung Galaxy S22 Ultra crolla al minimo: 300 euro di sconto

Alla faccia del regalo di Natale, puoi davvero fare le cose in grande quest’anno se stavi cercando un telefono di primissima fascia. Samsung Galaxy S22 Ultra, nel modello che include 12GB di RAM e 512GB di memoria interna, è crollato al minimo storico su Amazon: risparmi subito 300 euro.

Lo smartphone è disponibile in magazzino, venduto e spedito da Amazon stessa e, grazie alla spedizione Prime, ti sarà recapitato a casa nel giro di massimo 48 ore.

Samsung Galaxy S22 Ultra 512GB: semplicemente il meglio del panorama Android

Samsung Galaxy S22 Ultra è davvero la soluzione migliore che tu possa trovare in ambito Android: parliamo di un telefono di altissima fascia, che ti sorprende con il suo straordinario display Dynamic Amoled 2X con luminosità massima da 1750 nit, che lo rende perfetto da utilizzare anche all’aperto.

Il pezzo forte è il comparto fotografico guidato da una fotocamera da 108 megapixel che, grazie al supporto del Super Clear Glass, ti permette di catturare più luce, più movimento e più dettagli senza riflessi o abbagli anche in condizioni notturne. La tecnologia Nightography ti da la facoltà di avere delle foto serali con colori vividi, per una qualità mozzafiato.

Con S Pen integrata, utile per prendere appunti, editare video e foto e usare il tuo smartphone come un vecchio palmare, la potenza è gestita da un potente processore a 4nm che è in grado di fornirti massime prestazioni e una eccellente efficienza energetica in ogni situazioni.

Il pacchetto che include il tuo Samsung Galaxy S22 Ultra 5G con 12GB di RAM e 512GB di memoria interna comprende anche un caricabatterie Samsung da 25W, utile per sfruttare al meglio la tecnologia di ricarica Super-Rapida. Tutto questo ad uno sconto incredibile di 300 euro: tempismo perfetto in vista del natale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.