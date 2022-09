Samsung Galaxy S22 Ultra: 330€ di SCONTO su Amazon

Pensa a uno smartphone e ora prendi in mano il Samsung Galaxy S22 Ultra. Il tuo modo di interagire con tutto cambierà enormemente in meglio. Acquistalo a soli 949 euro, invece di 1.279 euro. Grazie ad Amazon, con questo ordine, risparmi 330 euro.

Un ottimo prezzo per un dispositivo top di gamma eccezionale. Tra l’altro puoi anche decidere di pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis. Un’opzione interessante offerta dal colosso dello shopping online se non vuoi pesare troppo sulle tue finanze.

Sprigiona tutta la potenza delle sue 5 fotocamere. La fotocamera principale grandangolare è da 108MP, mentre quella frontale è 40MP per rendere ogni selfie una vera opera d’arte. I tuoi scatti saranno semplicemente perfetti, anche al buio.

Samsung Galaxy S22 Ultra: pazzia Amazon da cogliere al volo

Che dire, il Samsung Galaxy S22 Ultra è super sotto ogni punto di vista. Ora anche nel prezzo. Mettilo nel carrello a soli 949 euro, invece di 1.279 euro. Questa offerta speciale è un’esclusiva Amazon, con tutta la garanzia che solo il colosso dello shopping online ti può dare.

Lasciati strabiliare dal display Dynamic AMOLED 2X con Vision Booster. Antiriflesso, raggiunge una luminosità fino a 1750 nit. E con la frequenza di aggiornamento adattiva da 120Hz tutto è sempre fluido per una visione ottimizzata.

Inoltre, ha inclusa nella scocca la speciale S Pen. Estraila in qualsiasi momento e comincia a prendere nota, scrivere appunti, selezionare, colorare, sottolineare e tanto altro. Trasforma il tuo smartphone in un foglio di carta digitale.

Non perdere tempo. Approfitta di questa promozione sensazionale. Acquista il Samsung Galaxy S22 Ultra a soli 949 euro, invece di 1.279 euro. Con Amazon puoi anche decidere di pagarlo a rate tasso zero selezionando il finanziamento con Cofidis al momento del check out.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.