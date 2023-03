Samsung Galaxy S23 256G: solo 854€ e Tasso Zero su Amazon

Grazie al Tasso Zero di Amazon oggi non solo risparmi, ma acquisti subito e paghi un po’ alla volta. Sotto i riflettori in questo momento c’è un top di gamma, il Samsung Galaxy S23 da 256GB. Mettilo subito nel carrello a soli 854 euro, invece di 1039 euro, e pagalo a Tasso Zero. Dotato di display Dynamic AMOLED 2X avrai immagini sempre dettagliate e colori brillanti.

La disponibilità è immediata, ma devi essere veloce per aggiudicartelo a questo prezzo. Infatti, con una promo così, sta andando letteralmente a ruba. Inoltre, se sei un cliente Prime, hai anche diritto alla consegna gratuita e veloce. Cosa vuoi di più dalla tecnologia? Con Amazon hai tutto questo e molto di più grazie alla sue offerte pazze che ti fanno risparmiare.

Samsung Galaxy S23: risparmia quasi 200€ grazie ad Amazon

Con Amazon puoi risparmiare quasi 200 euro acquistando il Samsung Galaxy S23 da 256GB a soli 854 euro. Incluso nella confezione c’è anche il caricatore originale. Dotato di una batteria da 3900mAh, hai un’autonomia garantita per utilizzarlo lungo tutta la giornata e oltre. Dotato di 8GB di RAM, potrai utilizzare app e giochi anche impegnativi senza alcun problema né rallentamento.

Mettilo nel carrello a soli 854 euro, invece di 1039 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.