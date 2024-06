Samsung Galaxy S23 a 499 euro con cashback: 399 euro con Prime Student!

Amazon ti offre una incredibile opportunità: Samsung Galaxy S23 a 499 euro. Proprio così: il prezzo dello smartphone è fissato in offerta a 599 euro ma, fino al 24 giugno, hai la possibilità di ricevere un rimborso di 100 euro sull’acquisto.

E non finisce qui: perché se hai un abbonamento Prime Student puoi ricevere altri 100 euro di sconto, questa volta da Amazon stessa, per uno smartphone eccezionale che di fatto pagheresti soltanto 399 euro.

Samsung Galaxy S23: come sfruttare la doppia promozione Amazon

Prima di tutto facciamo una precisione: anche se vedrai la data di consegna indicata come lunghissima non preoccuparti, perché le scorte vengono ripristinate molto in fretta e riceverai il tuo Galaxy S23 prima di quanto segnalato.

Detto questo, accedere alla promozione è semplice: acquista il tuo Samsung Galaxy S23 a 599 euro assicurandoti che sia venduto e spedito da Amazon. Dopo, registra il tuo acquisto su Samsung Members a questo indirizzo entro il 23 agosto 2024 per ricevere un rimborso di 100 euro.

L’ulteriore vantaggio arriva se acquisti lo smartphone con un abbonamento Prime Student che ti fornirà, subito su Amazon, un altro sconto di 100 euro pagando di fatto il Galaxy S23 a soli 399.

Opportunità da non perdere prima che vada a ruba: non fartela scappare.