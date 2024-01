Samsung Galaxy S23 al 30% in meno su Amazon: affare IMPERDIBILE

Questo sabato si sta rivelando eccezionale per i fan di casa Samsung: su Amazon, difatti, al momento hanno corso numerose promozioni su device del marchio asiatico. Se anche te sei un fedele cliente del brand tra TV, elettrodomestici, smartwatch e non solo, assieme al tablet Samsung Galaxy Tab S7 FE a 60 euro in meno è disponibile anche lo smartphone Samsung Galaxy S23 a 280 euro in meno! Come puoi lasciartelo scappare?

Le caratteristiche di Samsung Galaxy S23

Se desideri uno smartphone di fascia alta e vuoi spendere meno, approfitta dello sconto Amazon su Samsung Galaxy S23 finché disponibile! Si tratta, per essere esatti, della versione con 128 GB di archiviazione interna e 8 GB di RAM, caricatore incluso nella confezione e colorazione Phantom Black.

Il display resta il tipico Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici, accompagnato da una batteria da 3.900 mAh. Il cuore pulsante è il potente processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, pronto a gestire un comparto fotocamera con lente grandangolare da 50 MP, perfetto per foto in piena luce e notturne di altissima qualità. Anteriormente, invece, figura un sensore da 12 megapixel.

Questo smartphone top di gamma viene quindi venduto a 699 euro al posto di 979 euro, con consegna gratuita in un giorno ai clienti Prime – anche di domenica – e pagamento effettuabile a rate seguendo il piano a 5 mensilità di Amazon, o a rate con Cofidis.

