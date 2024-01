Samsung Galaxy S23 ha venduto più del predecessore nel 2023

Sulla base dei dati di vendita recentemente diffusi relativi alla gamma Samsung Galaxy S23, la serie in questione è quella che ha ottenuto il maggiore successo commerciale nel 2023, grazie a un notevole incremento delle vendite rispetto alla precedente serie.

Samsung Galaxy S23: 27,26 milioni di unità vendute

I dati sono stati condivisi dal noto informatore Ice Universe e fanno riferimento a un totale di 27,26 milioni di unità vendute per l’intera gamma, pari a un aumento del 23% rispetto alle vendite della serie Samsung Galaxy S22 nel medesimo periodo del 2022.

Inoltre, il Galaxy S23 Ultra è risultato il più venduto con 12,6 milioni di unità spedite nei primi 10 mesi del 2023. Le proiezioni suggeriscono poi che entro la fine dell’anno le vendite totali potrebbero avvicinarsi al traguardo dei 15 milioni di unità vendute.

Al secondo posto della gamma c’è poi il Galaxy S23 “base” con 9,69 milioni di unità vendute nel corso del 2023, mentre il Galaxy S23 Plus ha venduto 4,97 milioni di unità.

Il successo della serie Samsung Galaxy S23 mette quindi in evidenza il dominio nel mercato degli smartphone del colosso sudcoreano e il sempre costante impegno di quest’ultimo per l’innovazione. Le caratteristiche all’avanguardia dei device Samsung, anche dei pieghevoli realizzati dal gruppo, vanno a collocare l’azienda come un attore chiave nel panorama in evoluzione dei dispositivi mobili.

Per il futuro, poi, tutti gli occhi sono puntati sui nuovi Samsung Galaxy S24 che dopo tante indiscrezioni saranno finalmente annunciati a stretto, anzi a strettissimo giro, in occasione dello speciale evento Unpacked che avrà luogo il giorno 17 gennaio 2024.