Samsung Galaxy S23, la batteria durerà di più grazie ad un trucco

Samsung Galaxy S23 non sarà probabilmente uno smartphone rivoluzionario, ma punterà a migliorare le già ottime basi della serie Galaxy S22. Si è parlato molto della fotocamera principale da 200 megapixel nel modello Ultra, che andrà ad affiancare gli altri obiettivi già visti nel predecessore.

Oltre a questo però c’è il nodo batteria. L’autonomia dei S22 non ha soddisfatto molti appassionati e per questo si chiede a Samsung un grosso miglioramento, che potrebbe arrivare grazie all’introduzione di una nuova funzione pensata a tal scopo.

Il leaker Ice universe ha pubblicato su Twitter un’immagine con cui presenta la nuova “Light Mode“, una modalità di consumo a bassa potenza che è stata pensata per ridurre in maniera moderata le performance dello smartphone senza toccare tuttavia l’aggiornamento della frequenza dello schermo.

The Samsung Galaxy S23 series will get a "Light (Low Power) mode," which can moderately reduce performance while greatly reducing power consumption without affecting refresh rates. pic.twitter.com/4GMmTMhRV1

— Ice universe (@UniverseIce) November 3, 2022