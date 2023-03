Samsung Galaxy S23: risparmi 140€ con le Offerte di Primavera

Acquista il Samsung Galaxy S23 risparmiando 140 euro! Questa incredibile promozione la trovi nelle Offerte di Primavera Amazon. Sbrigati però perché sta andando a ruba e presto potrebbe finire in sold out. Dotato di 8GB di RAM, potrai utilizzare tutte le tue app e i tuoi giochi preferiti senza rallentamenti, anche in multitasking.

Con 128GB di memoria interna installi ciò che vuoi e archivi tutto quello che ti è necessario senza problemi di spazio. La disponibilità è immediata e la consegna gratuita per tutti i clienti Prime. Inoltre, grazie a Cofidis, puoi anche decidere di pagarlo in comode rate a Tasso Zero direttamente al check out. Niente male vero? Così sfrutti l’offerta e paghi un po’ alla volta.

Samsung Galaxy S23: super prezzo da afferrare al volo

Afferra al volo il Samsung Galaxy S23 a soli 839 euro. Si tratta di una promozione super interessante. Goditi il risparmio con le Offerte di Primavera Amazon, specialmente su questo smartphone Android top di gamma. Sperimenta un display da 6,1 pollici Dynamic AMOLED 2X, una fotocamera professionale da 50MP e una batteria eterna da 3900 mAh.

Mettilo nel carrello a soli 839 euro, anziché 979 euro. Ricordati che per accedere alle Offerte di Primavera Amazon devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.