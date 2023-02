Samsung, tutti i Galaxy S23 scontati di 100€: ecco come fare

Tutti si sono già innamorati dei nuovi Samsung Galaxy S23. Design, potenza e tecnologia superano ogni limite, tanto che alcuni esperti riferiscono essere i migliori smartphone su piazza per ora. Pareri a parte, se il tuo desiderio è quello di averne uno, questo è il momento per acquistarli.

Sfrutta subito il Coupon “GALAXYS23” prima del check out. Inserendo questo voucher nell’apposita sezione ottieni un super sconto in base alla taglia del modello che stai acquistando. Ad esempio, scegliendo un qualsiasi Galaxy S23 da 1TB ricevi uno sconto immediato di 100 euro in carrello.

Invece, acquistando un modello da 256GB o 512GB, comunque ottimi in merito ad archiviazione, ricevi uno sconto di 50 euro. Si tratta di un’ottima occasione. Una promozione esclusiva che Samsung Italia ha deciso di regalarti grazie a questo codice speciale da inserire prima della conferma ordine.

Samsung Galaxy S23: cashback e valutazione dell’usato, altre due MEGA opportunità

Sul piatto ci sono altre due iniziative molto interessanti promosse per l’acquisto di un nuovo Samsung Galaxy S23. Oltre all’incredibile sconto fornito grazie al Coupon “GALAXYS23“, puoi risparmiare ulteriormente con la nuova formula cashback.

In pratica, acquistando un nuovo modello tra S23, S23+ e S23 Ultra, se registri il tuo ordine su Samsung Members entro il 16 febbraio 2023 ottieni un ritorno di denaro. Una certa percentuale dalla somma che hai speso ti viene restituita a seconda del modello scelto.

Ad esempio, acquistando il Samsung Galaxy S23 Ultra da 512GB riceverai un cashback in denaro di 180 euro. Così, sommato al Coupon “GALAXYS23” fanno 230 euro di sconto. Addirittura, scegliendo il modello da 1TB ottieni un cashback di 240 euro, portando il tuo risparmio a 340 euro.

Se poi hai un Galaxy usato potrai risparmiare ancora di più. Un Samsung Galaxy S22 Ultra da 1TB può essere valutato anche 700 euro. Sostanzialmente, se questo è il tuo caso, compri il nuovo Galaxy S23 a un prezzo regalato. Approfitta subito di queste incredibili promozioni.

