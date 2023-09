Samsung Galaxy S23 Ultra 512GB in SUPER SCONTO su Amazon (-401€)

Anche nel giorno di iPhone 15 oggi è una grande giornata per i fan Android. Lo splendido Samsung Galaxy S23 Ultra da 512GB è infatti in offerta con ben 401 euro di sconto su Amazon. E non finisce qui: perché al momento del pagamento avrai accesso al pagamento rateizzato tramite Cofidis a tasso zero. Insomma, più conveniente di così?

Samsung Galaxy S23 Ultra in offerta: la scheda tecnica

Il Galaxy S23 Ultra sfoggia un display Dynamic AMOLED 2X da 6.8 pollici che offre colori brillanti e neri profondi. Sarai affascinato dalla qualità delle immagini e dalla nitidezza del testo. Grazie a questo schermo, potrai goderti al massimo film, video e giochi.

Una delle caratteristiche più impressionanti di questo smartphone è la sua fotocamera principale da 200MP. Potrai catturare foto incredibilmente dettagliate e luminose in qualsiasi situazione. Che tu sia un appassionato di fotografia o desideri semplicemente scattare foto straordinarie, il Galaxy S23 Ultra non ti deluderà.

Con una RAM da 12GB e 512GB di spazio di archiviazione, avrai tutta la potenza e lo spazio necessari per eseguire le tue applicazioni preferite e conservare tutti i tuoi dati, foto e video. Non dovrai più preoccuparti di liberare spazio sul tuo telefono.

La batteria da 5.000 mAh del Galaxy S23 Ultra ti garantirà un utilizzo prolungato senza problemi. Potrai navigare in internet, giocare e utilizzare il telefono tutto il giorno senza doverti preoccupare di caricarlo.

Con l’acquisto del Galaxy S23 Ultra, riceverai anche il caricabatterie Samsung da 25W, che ti permetterà di ricaricare il tuo telefono in modo rapido ed efficiente. Non dovrai acquistare alcun accessorio aggiuntivo.

Questa è l’opportunità perfetta per ottenere il Samsung Galaxy S23 Ultra 512GB a un prezzo speciale. Puoi acquistarlo ora su Amazon a soli 1258 euro invece di 1659 euro. Si tratta di un risparmio eccezionale che non puoi lasciarti sfuggire.

Se preferisci, puoi addirittura usufruire dell’opzione di pagamento a rate con Cofidis, senza interessi. Sarà ancora più facile portare a casa questo straordinario smartphone senza dover sborsare l’intero importo in una volta sola.

