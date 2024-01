Samsung Galaxy S23 Ultra: SOLO ORA a 949€ su Amazon

Il vantaggio di acquistare su Amazon è il prezzo vantaggioso di certe offerte unito alla possibilità di avere consegna gratuita e pagamento a Tasso Zero. Proprio come con questo bolide di smartphone. Acquista il Samsung Galaxy S23 Ultra a soli 949 euro, invece di 1479 euro. La versione in offerta è quella da 8GB di RAM e 256GB di ROM. Insomma, un vero e proprio gioiellino per fare tutto quello che vuoi. Puoi anche pagarlo a partire da soli 189,80 euro al mese, per 5 mesi senza interessi.

Samsung Galaxy S23 Ultra: un mostro di potenza

Il Samsung Galaxy S23 Ultra 256GB è un mostro di potenza sotto tutti i fronti. Da segnalare il sistema di fotocamere da 200MP in grado di scattare foto come fossero opere d’arte. Inoltre, il display Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici è perfetto per goderti qualsiasi contenuto al massimo della risoluzione e con colori pazzeschi. Dotato di refresh rate a 120Hz, tutto è estremamente fluido. Il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 completa l’opera garantendo prestazioni elevate.

Acquistalo subito a soli 949 euro, invece di 1479 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.