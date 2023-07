Samsung Galaxy S23 Ultra: risparmia 550 euro su eBay

Dopo avere evidenziato la offerta eBay su Motorola Edge 40 5G, smartphone di fascia media compatibile con la rete mobile di quinta generazione e dotato di un fenomenale display OLED, torniamo sul portale di e-commerce internazionale per segnalarti un telefono top di gamma che soddisferà ogni tua esigenza, in offerta a un prezzo imperdibile. Stiamo parlando dell’ultimo Samsung Galaxy S23 Ultra nella versione da 256 GB, scontato di 550 euro per un periodo di tempo limitato: non perderti questa occasione d’oro!

Samsung Galaxy S23 Ultra scende di prezzo su eBay

Analizziamo in primis le specifiche tecniche: Samsung Galaxy S23 Ultra in questa versione specifica venduta su eBay a un prezzo competitivo ha la colorazione Black e si presenta con 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione interna. La S Pen è naturalmente inclusa nello smartphone grazie allo slot dedicato. Il chipset in dotazione è il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, top di gamma di ultima generazione che promette di offrire prestazioni sensazionali in multi-tasking, video editing e anche gaming.

Sotto la scocca figura quindi la batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida, mentre esternamente si fa notare il poderoso schermo Dynamic AMOLED 2X da 6.8 pollici con bordi estremamente sottili, frequenza di aggiornamento massima di 120Hz, e una risoluzione pari a esattamente 1440 x 3088 pixel. Dulcis in fundo, il comparto fotocamera presenta quattro sensori sul retro, di cui il principale da 200 megapixel, e uno anteriore da 12 MP.

Il prezzo normalmente proposto dai rivenditori in tutta Europa è pari a 1.479,99 euro ma, con lo sconto ora proposto su eBay, puoi ricevere a casa Samsung Galaxy S23 Ultra a 929,99 euro. Come anticipato, si tratta di 550 euro in meno, con spedizione gratuita e reso effettuabile a costo zero in caso di necessità. Il pagamento va completato rigorosamente con PayPal o carta di credito.

