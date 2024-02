Samsung Galaxy S24 5G con 128 GB in SUPER sconto su eBay

Approfitta dell’esclusiva offerta attiva su eBay con il coupon SANVALENTINO per acquistare il Samsung Galaxy S24 5G ad un prezzo super scontato. Una promozione imperdibile che ti permette di mettere le mani sullo smartphone Android top di gamma per eccellenza.

Samsung Galaxy S24 5G, top di gamma in tutto

Il Samsung Galaxy S24 5G si presente con il suo bellissimo display Dynamic AMOLED 2X da 6,2 pollici, che offre una risoluzione eccezionale di 1080 x 2340 pixel. La frequenza di aggiornamento di 120Hz rende ogni scorrimento estremamente fluido, ideale soprattutto per chi gioca a titoli importanti, dove una maggiore fluidità può aiutare molto.

Sotto la scocca, il Galaxy S24 5G è alimentato dal potente processore Exynos 2400, ottimizzato per offrire prestazioni elevate con un’eccellente efficienza energetica. Abbinato a ben 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, questo smartphone assicura una gestione fluida delle app più esigenti e ampio spazio per conservare qualsiasi tipo di file, da film ad app molto pesanti. La connettività 5G, inoltre, ti permette di sfruttare velocità di download e upload al massimo, perfetta per guardare i milioni di contenuti in streaming.

La fotocamera del Galaxy S24 5G è in assoluto la migliore nel mercato Android per rapporto qualità-prezzo, con un sistema a tripla lente che include un sensore principale da 50MP che permette di scattare delle bellissime foto, anche in condizioni di scarsa illuminazione, e di registrare video in 8K UHD e 30 fps.

Non lasciarti sfuggire la possibilità di acquistare tuo il Samsung Galaxy S24 5G ad un prezzo super scontato utilizzando il coupon SANVALENTINO su eBay. Una combinazione perfetta di design elegante, prestazioni di alto livello ed innovazione tecnologica, disponibile in offerta esclusiva per un periodo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.