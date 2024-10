Samsung Galaxy S24 e S24 Ultra, MINIMO STORICO: fino a -470€

In questo momento puoi risparmiare fino a 470 euro sugli smartphone top di gamma del catalogo Samsung: i modelli Galaxy S24 e Galaxy S24 Ultra, potenziati da specifiche tecniche di alto profilo e dalle funzionalità di intelligenza artificiale, sono in doppio sconto su Amazon con una promozione che li porta al loro minimo storico. Non sappiamo fino a quando rimarranno attive le offerte, ma ti consigliamo di non perdere tempo se sei interessato ad acquistarli, potrebbero andare presto sold out.

Samsung Galaxy S24 e Galaxy S24 Ultra

Partiamo dal Galaxy S24, proposto al prezzo finale di 699 euro invece di 989 euro coma da listino ufficiale, con uno sconto di 290 euro. La prima riduzione della spesa (-140 euro) è applicata in automatico come si legge nella scheda, la seconda invece (-150 euro) al momento del check-out.

Alzando l’asticella, Galaxy S24 Ultra è un affare al prezzo finale di 1.149 euro invece di 1.619 euro come da listino, con un risparmio di 470 euro. Anche in questo caso, la prima riduzione (-320 euro) è automatica e la seconda (-150 euro) si attiva al momento dell’ordine. In questo caso, c’è anche il pennino incluso per scrivere e disegnare a mano libera sullo schermo.

Per entrambi i modelli è prevista la spedizione da parte di Amazon (che si occupa anche della vendita). C’è poi la consegna gratuita assicurata entro domani se effettui subito l’ordine, ma solo fino al sold out.