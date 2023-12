Samsung Galaxy S24: nuovo leak con specifiche

Dopo il leak del noto Evan Blass (le immagini sono state successivamente rimosse da X, quasi certamente in seguito alla richiesta di Samsung), un altro utente ha pubblicato l’elenco delle specifiche dei tre Galaxy S24 che il produttore coreano annuncerà il 17 gennaio 2024. Il sito GalaxyClub ha invece svelato i possibili prezzi in Europa.

Exynos 2400 solo per il Galaxy S24

Tutti i modelli avranno uno schermo Dynamic AMOLED 2X con refresh rate variabile (1-120 Hz) e luminosità massima di 2.600 nits. Cambiano invece diagonale e risoluzione: 6,2 pollici FHD+ per Galaxy S24, 6,7 pollici QHD+ per Galaxy S24+ e 6,8 pollici QHD+ per Galaxy S24 Ultra.

Il Galaxy S24 integrerà i processori Snapdragon 8 Gen 3 (Stati Uniti e Canada) e Exynos 2400 (resto del mondo), mentre i Galaxy S24+ e S24 Ultra saranno disponibili con Snapdragon 8 Gen 3 in tutti i mercati. Le altre specifiche del Galaxy S24 sono: 8 GB di RAM LPDDR5X, 128/256 GB di storage UFS 3.1/4.0, fotocamera frontale da 12 megapixel, fotocamere posteriori da 50, 12 e 10 megapixel (grandangolare, ultra grandangolare e teleobiettivo con zoom ottico 3x), batteria da 4.000 mAh con ricarica rapida da 25 Watt, wireless da 15 Watt e wireless inversa da 4,5 Watt.

Il comparto fotografico del Galaxy S24+ sarà lo stesso del modello inferiore. Le altre specifiche sono: 12 GB di RAM LPDDR5X, 256/512 GB di storage UFS 4.0 e batteria da 4.900 mAh con ricarica rapida da 45 Watt, wireless da 15 Watt e wireless inversa da 4,5 Watt. Questi due modelli saranno disponibili nelle colorazioni Amber Yellow, Cobalt Violet, Marble Gray e Onyx Black.

Infine, il Galaxy S24 Ultra avrà 12 GB di RAM LPDDR5X, 256/512 GB o 1 TB di storage UFS 4.0, fotocamera frontale da 12 megapixel, fotocamere posteriori da 200, 50, 12 e 10 megapixel (grandangolare, teleobiettivo con zoom ottico 5x, ultra grandangolare e teleobiettivo con zoom ottico 3x), batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 45 Watt, wireless da 15 Watt e wireless inversa da 4,5 Watt. I colori saranno Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Violet e Titanium Yellow.

Su tutti i modelli verrà installato Android 14 con interfaccia One UI 6.1. Questi sono i possibili prezzi in Europa (molto probabilmente saranno più alti in Italia):