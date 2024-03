Samsung Galaxy S24 Ultra: Offerte di Primavera e un Galaxy Tab S9 FE in REGALO

Oggi è giorno di grandi affari su Amazon grazie alle Offerte di Primavera! Acquistando un Samsung Galaxy S24 Ultra in super promozione ricevi in regalo un Galaxy Tab S9 FE. Niente male vero?

Scegli la versione da 256GB al 13% di sconto! Ti sta aspettando, con disponibilità illimitata. Altrimenti, puoi sempre ottenere quella con più spazio. Acquista la versione da 512GB al 7% di sconto! La consegna gratuita è inclusa con Prime e puoi anche pagare a rate tasso zero con Cofidis.

Samsung Galaxy S24 Ultra ti regala un Galaxy Tab S9 FE

Sei pronto a vivere un’avventura quotidiana migliorata dall’Intelligenza Artificiale? Allora non esitare. Prendi al volo una delle Offerte di Primavera di Amazon. Scegli il Samsung Galaxy S24 Ultra in super offerta! Subito in regalo il Galaxy Tab S9 FE, un tablet davvero fantastico.

Si tratta di un’occasione incredibile. Con il Galaxy S24 Ultra scatti foto eccezionali grazie alla fotocamera principale da 200MP. Inoltre, il display Dynamic AMOLED 2X con tecnologia QHD+ da 6,8 pollici è pazzesco.

Scegli la versione da 256GB al 13% di sconto! Oppure acquista la versione da 512GB al 7% di sconto! Sfrutta questi giorni di Festa delle Offerte di Primavera di Amazon per acquistare a prezzi speciali se sei un cliente Prime. Altrimenti iscriviti subito attivando la tua prova gratuita di 30 giorni. Per te tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Trova il prodotto che cerchi tra le tantissime offerte tantissime offerte disponibili in questo momento.