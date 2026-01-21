Samsung Galaxy S25 diventa economico grazie alla svendita Amazon, 12+128GB

Ci sono smartphone che sembrano inavvicinabili, ma quando meno te lo aspetti diventano un affare. Samsung Galaxy S25 è un modello top di gamma che, nella sua configurazione base, soddisfa ogni utente: display di alta qualità, fotocamere professionali e AI integrata per una quotidianità ridisegnata. Con un design che cattura l’occhio, anche il suo prezzo è fenomenale. Tutto merito dello sconto del 33% su Amazon che te lo fa comprare a soli 619,99€. Con un risparmio che supera i 300 euro, aggiungilo al carrello prima che torni a prezzo pieno.

Lo smartphone Samsung nella sua versione base

Così come per iPhone, anche Galaxy S25 ha diverse versioni. Quella proposta in sconto è la versione “base” ma non per questo scadente. Anzitutto ti segnalo che è un’esclusiva Amazon ed è disponibile in colorazione Blueback con 3 anni di garanzia offerti direttamente dal produttore. Il suo design è lineare con bordi sottili e un corpo realizzato in alluminio per resistenza elevata. Ha tutto ciò che ti aspetti da un top di gamma ossia: bellezza, velocità e potenza. In particolare, questa è la configurazione da 12 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione.

È un compagno di vita eccellente con possibilità di aprire applicazioni in simultanea, trovare sempre ciò che ti serve e le funzioni AI comode in tutto e per tutto. Riepiloghi personalizzati della tua giornata, spiegazioni, prodotti e anche informazioni accurate sono sempre a tua disposizione: quello che non sai, chiedi e saprai.

Le specifiche tecniche di Galaxy S25

Il modello del colosso sudcoreano non lascia neanche un dettaglio al suo caso, per questo integra tecnologia tanto potente quanto di ultima gen al suo interno. Le caratteristiche tecniche di Samsung Galaxy S25 sono:

display Dynamic AMOLED 2x da 6,2 pollici con risoluzione FHD+;

con risoluzione FHD+; batteria da 4000 mAh con ricarica rapida;

chipset personalizzato e progettato ad hoc per prestazioni elevate;

fotocamera posteriore tripla con obiettivo principale da 50 MP e Zoom ottico 2x;

con obiettivo principale da 50 MP e Zoom ottico 2x; fotocamera frontale da 12 MP;

autonomia fino a 29 ore.

Offerta Amazon gennaio 2026

Grazie al ribasso sulla versione Esclusiva Amazon, acquistare Samsung Galaxy S25 è un affare. Lo sconto del 33% lo rende estremamente più economico. Se sei interessato, mettilo in carrello a soli 619,99 € il più presto possibile.