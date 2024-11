Samsung Galaxy S25: modelli base con 12 GB di RAM

Stando a quanto emerso, i modelli base della futura gamma Samsung Galaxy S25, vale a dire l’S25 e l’S25+, porteranno in dote 12 GB di RAM. Se ciò dovesse effettivamente corrispondere al vero, si tratterebbe di un salto abbastanza significativo per Samsung, dal momento che l’azienda ha storicamente offerto 8 GB di RAM su tutti i suoi device di partenza. Al contrario, i produttori di smartphone cinesi hanno già in listino dispositivo con ben 24 GB di RAM.

Samsung Galaxy S25 e S25+ con 12 GB di RAM

L’indiscrezione è stata diffusa nelle scorse ore dall’affidabile leaker Jukanlosreve sulla piattaforma di social media X e a quanto pare alla base di tale scelta vi sarebbe la necessità dell’azienda sudcoreana di fronteggiare i carichi di memoria di cui necessitano Galaxy AI e altre funzionalità.

Il presunto incremento imminente di 4 GB di RAM potrebbe pertanto costituire una spinta enorme per i modelli standard della serie ammiraglia di Samsung, visto e considerato che gli smartphone avranno abbastanza memoria per riuscire ad assolvere a tutte le loro funzioni attraverso il sistema operativo.

Da tenere presente che tutte queste informazioni sono state messe in evidenza su Geekbench. Il Samsung Galaxy S25 è stato infatti avvistato con Snapdragon 8 Elite abbinato a 12 GB di RAM, suggerendo che il dispositivo avrà lo stesso processore in tutti i mercati. Il modello coreano ha ottenuto un punteggio di 2.481 su singole core e un punteggio di 8.658 su multi-core. Per quanto riguarda il software, la nuova serie di smartphone di casa Samsung dovrebbe essere dotata dell’aggiornamento One UI 7.1 basato su Android 15.