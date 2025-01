Samsung Galaxy S25: nuove funzioni AI per il video editing

Alla presentazione dei nuovi smartphone Samsung Galaxy S25 manca pochissimo, l’evento Unpacked è infatti in programma per il 22 gennaio. Sino a questo momento sono trapelati innumerevoli dettagli riguardo i device, andando a svelare in anticipo le loro principali caratteristiche, ma nonostante ciò continuano a emergere informazioni, come quelle relative alle inedite funzionalità avanzate di Galaxy AI per i video che sono state diffuse nelle scorse ore.

Samsung Galaxy S25: inedite funzionalità AI per i video

Andando più in dettaglio, secondo il solitamente affidabile leaker Ahmed Qwaider, il Galaxy S25, il Galaxy S25+ e il Galaxy S25 Ultra avranno una funzione Circle To Search migliorata, la quale consente di cercare persone taggate all’interno di un video nell’app di editing Samsung Studio. In base a quanto riferito, dovrebbe altresì permettere di salvare un’immagine fissa di alta qualità da un video registrato sul dispositivo.

Inoltre, la funzione AI Select dovrebbe consentire di tagliare qualsiasi parte del video e creare una GIF. Al momento, però, non è chiaro come ciò possa essere migliore rispetto a quanto è già disponibile su app di terze parti o anche sull’editor video integrato di Samsung. Potrebbe darsi che la funzione sia più facile da usare e che sia in grado di offrire risultati di qualità superiore.

Sono stati forniti alcuni dettagli pure riguardo la funzione denominata Call Assist, la quale offre la traduzione audio in tempo reale durante una chiamata, fornendo supporto multilingue. Il leaker ha rivelato che sono state implementate 20 lingue aggiuntive, portando il totale a 40. Attualmente, la funzione supporta 20 lingue sui modelli Samsung Galaxy idonei.