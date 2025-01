Samsung Galaxy S25 in preordine su Amazon: sconti fino a 250€

I nuovi Samsung Galaxy S25 sono in preordine su Amazon. Puoi acquistarli ora e ottenere un forte sconto (anzi due), per riceverli con la consegna gratuita nel giorno dell’uscita, prevista per il 4 febbraio 2025. Le promozioni attive sono quelle che concedono una riduzione della spesa fino a 150 euro per i pagamenti eseguiti con carta Amex e ulteriori -100 euro per chi ha un abbonamento Prime Student attivo. Tre i modelli annunciati: Galaxy S25, Galaxy S25+ e il top di gamma Galaxy S25 Ultra. Inoltre, puoi approfittare anche dell’offerta lancio che propone il raddoppio della memoria senza spese aggiuntive. Per saperne di più ti invitiamo a consultare le schede delle singole versioni elencate di seguito.

Tutti i Samsung Galaxy S25 su Amazon: gli sconti

Il modello Galaxy S25 è disponibile con 12 GB di RAM e tre tagli di memoria. Ha in dotazione un display FHD+ da 6,2 pollici e il processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite (comune a tutta la serie). Sul retro c’è una tripla fotocamera, non mancano la connettività 5G, Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4 e una batteria da 4.000 mAh. Ecco i prezzi.

Passiamo a Galaxy S25+ che incrementa la diagonale a 6,7 pollici e la capacità della batteria a 4.900 mAh. Sono due le opzioni di storage disponibili.

Infine, il top di gamma Galaxy S25 Ultra compie un ulteriore step in avanti con lo schermo da 6,9 pollici, la quadrupla fotocamera posteriore da 200 megapixel e la batteria da 5.000 mAh. Il pennino è in dotazione.

Come anticipato, sono due le opportunità per risparmiare: un primo sconto fino a 150 euro per chi paga con carta Amex e un’altra promozione -100 euro per chi ha un abbonamento Prime Student attivo. A questo si aggiunge il raddoppio della memoria senza spese aggiuntive. Scopri di più sulla pagina dedicata dell’e-commerce.