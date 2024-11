Samsung Galaxy S25 Slim: diffusi i codici modello

Il prossimo anno saranno tolti i veli ai nuovi smartphone top di gamma di Samsung, ovvero i già ampiamente vociferati Galaxy S25, e a quanto pare tra essi questa volta figurerà anche un inedito modello Sim. Proprio a tal riguardo, nelle score ore, dalla consultazione del database GSMA IMEI, è stato possibile apprendere i codici modello del Samsung Galaxy S25 Slim.

Samsung Galaxy S25 Slim: ecco i codici modelli

Stando alla certificazione individuata, il modello inedito sarà identificato dalle sigle: SM-S937U (dovrebbe identificare la variante per gli USA) e SM-S937 (dovrebbe identificare la variante per i mercati internazionali).

Il database rivela anche quella che dovrebbe essere la data di lancio dello smartphone. Samsung in genere aggiunge uno smartphone al suo database 6-7 mesi prima del suo lancio. Per cui, in base a questo lasso di tempo, il Galaxy S25 Slim potrebbe arrivare sul mercato nel secondo trimestre del 2025, più precisamente tra aprile e maggio del prossimo anno.

Inoltre, il fatto che anche l’iPhone SE 4 di Apple e il Pixel 9a di Google dovrebbero essere lanciati sul mercato nel medesimo periodo potrebbe rappresentare per Samsung un’ottima occasione per presente il suo nuovo device e, dunque, dare filo da torcere alla concorrenza proponendo un prodotto di pari livello.

Ovviamente occorre tenere presente che al momento non vi è nulla di ufficialmente confermato da parte del colosso sudcoreano e che le informazioni emerse sino ad ora sono soltanto indiscrezioni, motivo per cui, per quanto affidabili possano apparire, andrebbero prese con le dovute distanze.