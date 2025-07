Samsung Galaxy S25 Ultra (512 GB): esclusiva Prime Day a -534€

Ti segnaliamo il maxi sconto di 534 euro per lo smartphone top di gamma Samsung Galaxy S25 Ultra, che in occasione del Prime Day 2025 scende così al suo prezzo minimo storico. È la versione da 512 GB. Un dispositivo progettato per chi non accetta compromessi, arricchito dall’intelligenza artificiale di Google Gemini e della suite Galaxy AI. C’è il pennino S Pen integrato per scrivere e disegnare a mano libera sullo schermo.

Maxi sconto per Samsung Galaxy S25 Ultra

Il produttore assicura almeno sette anni di aggiornamenti sia per il sistema operativo Android (con interfaccia personalizzata One UI) che per la sicurezza. Si tratta senza dubbio un valore aggiunto. Riportiamo di seguito le specifiche tecniche principali, rimandando alla scheda completa per tutti gli altri dettagli.

Display Dynamic AMOLED 2X da 6,9 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate Super Smooth da 120 Hz;

processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite;

12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna;

fotocamera posteriore da 50+200+50+10 megapixel e anteriore da 12 megapixel;

connettività 5G, Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4;

batteria da 5.000 mAh con ricarica da 45 W;

dimensioni 77,6×162,8×8,2 millimetri, peso 218 grammi;

certificazione IP68.

La promozione è valida per le colorazioni Titanium Gray e Titanium Silverblue, scegli quella più adatta al tuo stile. Approfitta dello sconto di 534 euro sul listino e acquista lo smartphone top di gamma Samsung Galaxy S25 Ultra al prezzo minimo storico di 1.085 euro, nella versione da 512 GB.

L’appuntamento con il Prime Day 2025 continua oggi, martedì 9 luglio, con nuove offerte e promozioni già online. Andrà avanti fino a venerdì ed è riservato agli utenti Prime, ma puoi accedervi gratuitamente attivando il periodo di prova valido per 30 giorni.