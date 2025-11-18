 Samsung Galaxy S25 Ultra non aspetta il Black Friday: 45% sconto ORA
Samsung Galaxy S25 Ultra è un top di gamma che non delude mai: sconto che polverizza il prezzo su Amazon.
Samsung Galaxy S25 Ultra è un top di gamma che non delude mai: sconto che polverizza il prezzo su Amazon.

Samsung Galaxy S25 Ultra è lo smartphone da comprare ora. Aspettare l’ultima settimana di novembre per acquistare questo top di gamma non ha senso quando puoi risparmiare quasi la metà. Non un modello base ma bensì quello più avanzato e con 256GB di spazio di archiviazione dalla sua parte. In esclusiva Amazon, risparmia subito il 45% ecompralo a soli 854,06 euro invece che a 1499 euro.

Non ha bisogno di presentazioni. Questo mostruoso smartphone di ultima generazione realizza ogni sogno e desiderio che tu abbia mai avuto. È ultra moderno sia in termini di nome che di fatto. In colorazione Titanium Black è elegantissimo oltre che sottile e  fantastico da tenere in mano. È la versione italiana, completamente sbloccata e con un anno di garanzia aggiuntiva. In totale ne hai tre offerti direttamente dal produttore. Detto questo, Samsung Galaxy S25 Ultra non smette di stupire neanche un secondo.

Con il suo display Dynamic AMOLED 2X da 6,9 pollici la visione è immensa. I colori? Più brillanti che mai e grazie alla risoluzione QHD+ ciò che ti viene mostrato si fonde alla perfezione con la realtà che ti circonda. Il distacco tra schermo e mondo reale è ai minimi livelli. Non solo, usi questo a tuo vantaggio non solo per navigare alle app ma anche per non fare a meno di streaming e gaming mobile. In fin dei conti il processore di ultima generazione viene unito a 12GB di RAM e 256GB di spazio per non importi alcun limite, tutto il contrario. Completano l’esperienza un comparto fotografico multiplo da 200MP e una batteria da 5000mAh che sembra non terminare mai. La ricarica è rapida e naturalmente navighi anche in 5G.

Non perdere lo sconto del 43% su Samsung Galaxy S25 Ultra, è un’occasione che Amazon ti regala prima del Black Friday 2025.Completa subito l’ordine a soli 854,06 euro invece che a 1499 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 18 nov 2025

Paola Carioti
18 nov 2025
