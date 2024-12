Samsung Galaxy S25 Ultra: più RAM a seconda della configurazione

All’inizio del 2025 ormai alle porte dovrebbero essere tolti i veli ai nuovi Samsung Galaxy S25. Tutti e tre i modelli di punta degli smartphone della sudcoreana dovrebbero venire dotati del performante chipset Snapdragon 8 Elite di Qualcomm, in grado di garantire prestazioni di alto livello, ma tra essi il Samsung Galaxy S25 Ultra potrebbe distinguersi per un’altra importante novità relativa alla RAM.

Samsung Galaxy S25 Ultra: più RAM per le versioni da 512 GB e 1 TB

In base alle ultime indiscrezioni, infatti, il Samsung Galaxy S25 Ultra sarà disponibile in tre configurazioni: 12 GB di RAM con 256 GB di memoria interna, 16 GB di RAM con 512 GB di memoria, e una versione premium con 16 GB di RAM e 1 TB di storage. Per fare un confronto, l’attuale Samsung Galaxy S24 Ultra è disponibile in versioni da 512 GB e 1 TB ed entrambe hanno solo 12GB di RAM.

La configurazione base del Samsung Galaxy S25 Ultra dovrebbe invece rimanere invariata rispetto a quanto attualmente proposto, con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria.

Anche se alcune configurazioni non subiscono modifiche, gli aggiornamenti alla variante media e alta rappresentano una scelta apprezzata da chi cerca prestazioni elevate e memoria generosa. L’utilizzo della RAM aggiuntiva potrebbe inoltre essere di cruciale importanza per le nuove funzioni legate all’intelligenza artificiale.

Ad ogni modo, mentre le opzioni di archiviazione potrebbero non essere qualcosa di nuovo per Samsung, la RAM lo è sicuramente. L’ultimo smartphone Ultra dotato di 16 GB di RAM è stato il Galaxy S21 Ultra. Da allora ogni smartphone Ultra ha avuto solo 12 GB di RAM.