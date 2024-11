Il Samsung Galaxy S25 Ultra si mostra in video

Samsung dovrebbe svelare la serie Galaxy S25 all’inizio del prossimo anno. Già da diverso tempo a questa parte, però, circolano in Rete svariate indiscrezioni riguardo quelle che saranno le caratteristiche della futura gamma di smartphone di una del colosso sudcoreano. A tal riguardo, nelle scorse ore è stato diffuso su Reddit un video, visibile dopo il salto, relativo al presunto Samsung Galaxy S25 Ultra.

Samsung Galaxy S25 Ultra: in bella mostra in un video

Il video, condiviso su Reddit, mostra un modello di prova o un prototipo del Galaxy S25 Ultra. Da tenere presente che il device viene in realtà erroneamente indicato come Galaxy S24 Ultra, ma in seguito il leaker IceUniverse, solitamente molto attendibile, ha confermato su X trattarsi in realtà del futuro smartphone della sudcoreana e non del modello attualmente in carica.

Il dispositivo mostrato nel video ha un design con bordi piatti e angoli leggermente arrotondati. Sul lato destro sono visibili i pulsanti di accensione e del volume, mentre sul retro il modulo fotografico segue il consueto stile di Samsung.

Essendo ormai sempre più vicini al periodo del possibile annuncio ufficiale, è altamente probabile che il modello mostrato in video possa essere una versione quasi finale del dispositivo

La clip evidenzia quindi quello che si dice sia il design aggiornato del Galaxy S25 Ultra. Il device presenta angoli più arrotondati e un design piatto. Il modulo fotocamera ha nuovi anelli, simili a quelli del Galaxy Z Fold6. Inoltre, lo smartphone ha una finitura metallica lucida e sembra eseguire l’ultimo software One UI 7.