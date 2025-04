Google Pixel: il bug del tema scuro non è stato risolto

Nei giorni scorsi è stato rilasciato l’ultimo aggiornamento dedicato agli smartphone Google Pixel. L’update, però, non ha purtroppo corretto un fastidioso bug relativo al tema scuro che ha cominciato a palesarsi a partire dal Feature Drop di marzo e che risulta essere particolarmente fastidioso per molti.

Google Pixel: ancora presente il bug del tema scuro

Sugli smartphone Google Pixel, al pari della quasi totalità degli altri smartphone in commercio, è infatti possibile impostare un’opzione che consente di passare dal tema chiaro a quello scuro e viceversa in base all’orario e all’alternarsi di alba e tramonto. Per farlo, è sufficiente intervenire dalla sezione di Android dedicata alle impostazioni del display.

Dopo l’installazione del pacchetto di marzo, però, molti utenti hanno cominciato a riferire malfunzionamenti legati alla programmazione del tema scuro sui loro Google Pixel. Più precisamente, la funzione non pare utilizzabile ed è emerso distintamente che il problema non è stato risolto da Google con l’update di aprile.

Come soluzione temporanea, in attesa che Google provveda a rilasciare un ulteriore aggiornamento che permetta di risolvere concretamente il problema, alcuni utenti fanno presente che passare dalla programmazione del tema scuro a un orario personalizzato e poi ripristinare l’opzione tramonto-alba può risolvere il problema, mentre altri hanno riferito che la cosa ha funzionato solo per poco, dopodiché il bug è ricomparso.

Inoltre, alcuni hanno notato che disattivare la programmazione, aspettare per qualche tempo senza abilitare una modalità diversa o attivare manualmente il tema scuro durante il periodo interessato e quindi riattivare l’opzione può altresì essere efficace.