iPhone 17 Pro: mascherine per personalizzare la camera bar

La nuova camera bar che il prossimo iPhone 17 Pro di Apple porterà in dote sarà altamente personalizzabile da parte degli utenti, grazie ad alcune mascherine concepite non solo per proteggerla, ma anche e soprattutto per trasformarla in un vero e proprio elemento di decoro.

iPhone 17 Pro: camera bar altamente personalizzazione

Andando maggiormente in dettaglio, i produttori di accessori starebbero pensando a mascherine colorate, stilizzate e persino tematizzate, che si applicano direttamente sulla camera bar. Il risultato ultimo sarebbe simile a come già avviene con alcune skin o adesivi per la parte posteriore del telefono, ma stavolta con il preciso focus di rendere la fotocamera non solo protetta, ma unica.

A riferirlo è stato nelle scorse ore il noto leaker Majin Bu su X, secondo cui alcuni produttori di accessori avrebbero già iniziato a lavorare su soluzioni del genere.

Fino a oggi, molti utenti hanno utilizzato proteggi lente trasparenti per evitare graffi sul modulo fotografico, ma adesso che Apple si prepara a introdurre una barra fotocamera lunga e orizzontale la situazione pare essere destinata a cambiare.

Considerando che la maggior parte delle cover per iPhone 17 Pro lascerà un ritaglio completo per la barra della fotocamera, le nuove opzioni di personalizzazione in questione dovrebbero andarsi ad adattare abbastanza bene.

Resta tuttavia da capire se anche lo stesso gruppo capitanato da Tim Cook sia intenzionato a produrre mascherine per la camera bar o se lascerà perdere, lasciando campo libero alle terze parti e concentrandosi sulle cover destinate all’intero dispositivo e ritenute di maggiore importanza.