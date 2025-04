-80€: Apple Watch Series 10 è tra i migliori affari di oggi su Amazon

Segnaliamo volentieri l’offerta di Amazon che in questo momento sta facendo crollare il prezzo dell’Apple Watch Series 10. Non sappiamo fino a quando andrà avanti, ma l’e-commerce sta proponendo lo smartwatch di ultima generazione della mela morsicata con un forte sconto di 80 euro, rendendolo più conveniente che mai. Non lasciarti sfuggire l’occasione, risparmia e mettilo al polso o regalalo a chi vuoi tu.

Super offerta di Amazon su Apple Watch Series 10

È basato sul sistema operativo watchOS per garantire il pieno supporto a tutte le sue funzionalità: da quelle dedicate al monitoraggio avanzato della salute (incluso l’ECG) al tracciamento dell’attività fisica durante le sessioni di allenamento. Integra il display Retina LTP33 always-on con pannello OLED, il chip SiP S10 con processore dual core a 64 bit e Neural Engine 4-core, la Digital Crown con feedback aptico, un tasto laterale, l’assistente virtuale Siri, connettività Wi-Fi e Bluetooth 5.3, tecnologia Ultra Wideband, GPS e batteria con autonomia elevata. Tutto questo in un design con certificazione IP6X per la resistenza all’acqua e alla polvere. Dai uno sguardo alla descrizione completa per altri dettagli.

Al prezzo finale di 379 euro, Apple Watch Series 10 è un affare da cogliere al volo e da mettere al polso. Il forte sconto è applicato in automatico, non devi attivare coupon né inserire codici promozionali. È la versione con cassa in alluminio color Argento da 42 mm e cinturino Sport Loop Denim.

L’orologio della mela morsicata è venduto e spedito da Amazon con disponibilità immediata e consegna gratis a casa tua prevista già entro domani se decidi di ordinarlo adesso.