Samsung Galaxy S25 Ultra: risparmia 320€ sulla versione 512 GB

È in corso una super offerta di Amazon che vale la pena segnalare: quella dedicata al Samsung Galaxy S25 Ultra nella sua versione con 512 GB di memoria interna. Grazie allo sconto di 320 euro sul prezzo di listino, puoi allungare le mani su uno smartphone top di gamma, con pennino incluso per scrivere e disegnare a mano libera, approfittando di un forte risparmio.

L’offerta di Amazon su Samsung Galaxy S25 Ultra

Integra il display Dynamic AMOLED 2X da 6,9 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate Super Smooth da 120 Hz. Sotto la scocca con certificazione IP68 batte il potente cuore pulsante del processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite, affiancato da 12 GB di RAM. Ci sono poi la tripla fotocamera posteriore da 50+200+50+10 megapixel e quella frontale da 12 megapixel, la connettività 5G, Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, senza dimenticare la batteria da 5.000 mAh con ricarica da 45 W. Trovi tutti gli altri dettagli che cerchi nella pagina dedicata al telefono top di gamma.

Il voto medio assegnato dalle recensioni è 4,7/5. Puoi acquistare Samsung Galaxy S25 Ultra, nella sua versione da 512 GB, al prezzo finale di soli 1.299 euro. Lo sconto di 320 euro (-20%) è applicato in automatico, non servono coupon o codici promozionali. È la versione italiana dello smartphone top di gamma. Scegli la colorazione che preferisci tra Titanium Silverblue, Titanium Black e Titanium Whitesilver, la spesa finale non cambia.

È un’esclusiva Amazon. Se lo ordini adesso, lo smartphone top di gamma arriverà direttamente a casa tua già entro domani, con la consegna gratis. Vendita e spedizione sono gestite direttamente dall’e-commerce attraverso la sua rete logistica, senza passare da intermediari.