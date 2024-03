Samsung Galaxy SmartTag2: che SCONTO (-43%) per le Offerte di Primavera

Samsung Galaxy SmartTag2 è un localizzatore bluetooth che, abbinato al tuo smartphone, ti permette di ritrovare facilmente gli oggetti smarriti a cui lo avrai allegato. Oggi, grazie alla Festa delle offerte di primavera di Amazon, puoi acquistarlo in sconto a soli 22,99 euro invece di 39,90. Una buona opportunità anche solo per provarlo.

Con Samsung Galaxy SmartTag2 non perdi più niente

Il Samsung Galaxy SmartTag2 è dotato di una batteria ottimizzata capace di durare fino a 500 giorni: un’autonomia che puoi estendere ulteriormente grazie alla modalità Risparmio Energetico, che ti permette di avere il tuo localizzatore sempre pronto all’uso per tanto tempo.

Il design robusto e resistente lo rende perfetto per affrontare qualsiasi avventura. Con la classificazione IP67, è protetto dalla polvere e dall’acqua, permettendoti di utilizzarlo ovunque tu vada senza preoccuparti dei danni.

Come funziona? Semplice: quando attivi la modalità Smarrito, l’NFC del Galaxy SmartTag2 mostrerà i tuoi dati di contatto registrati e un messaggio sullo smartphone di chi lo trova, indipendentemente dal sistema operativo utilizzato.

Inoltre, con la modalità Naviga, puoi utilizzare la funzionalità Cerca nelle vicinanze per ottenere indicazioni passo-passo per raggiungere il tuo Galaxy SmartTag2. Se preferisci, puoi anche farlo suonare per ricevere un segnale acustico che ti aiuterà a localizzarlo rapidamente, anche in ambienti affollati o poco illuminati.

Con tutte queste fantastiche funzionalità, il Galaxy SmartTag2 è un dispositivo essenziale per chiunque desideri tenere traccia dei propri oggetti in modo semplice ed efficace. Acquistalo adesso a soli 22,90 euro.