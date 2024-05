SCONTO 31% sul bundle con 4 Samsung Galaxy SmartTag2

Samsung Galaxy SmartTag2 è uno dei tracker Bluetooth più ricercati e apprezzati dagli utenti: oggi ne puoi acquistare ben 4 in forte sconto. È merito della vantaggiosa offerta su Amazon per il bundle che ne include nella colorazione Nero e altrettanti in Bianco. Grazie al risparmio del 31% rispetto al listino è un affare da cogliere al volo.

Samsung Galaxy SmartTag2: offerta sul bundle da 4 pezzi

Il dispositivo può essere agganciato alle chiavi, allo zaino, alla valigia o inserito in borsa, così da ritrovarlo facilmente in caso di necessità, attraverso una semplice applicazione. Ha un’autonomia di 500 giorni e, una volta esaurita, è sufficiente sostituire la batteria CR2032 presente al suo interno. Può vantare la certificazione IP67 che garantisce la resistenza all’acqua e alla polvere. Inoltre, il supporto alla tecnologia NFC (Near Field Communication). consente di mostrare il proprio contatto sullo smartphone di chi lo ritrova in caso di smarrimento. Per saperne di più in merito a specifiche tecniche e funzionalità, dai uno sguardo alla descrizione completa.

Approfitta dello sconto del 31% e acquista il bundle con 4 pezzi di Galaxy SmartTag2 al prezzo finale di 89 euro (invece di 129 euro come da listino). È applicato in automatico, non servono coupon né ci sono codici da attivare, devi solo mettere nel carrello l’articolo e completare l’ordine.

Se lo fai in questo momento, arriverà da te entro pochi giorni con la consegna gratuita a domicilio. La spedizione è gestita direttamente da Amazon. Nella pagina dedicata trovi più di 1.000 recensioni positive (voto medio 4,4/5 stelle) con i pareri di chi ha già avuto modo di provare i tracker Bluetooth di Samsung.