Samsung Galaxy Tab A7 Lite: 149€ per il tablet ultra versatile

Acquista ora il Samsung Galaxy Tab A7 Lite a soli 149 euro, invece di 199 euro. Con il 25% di sconto Amazon ti sta regalando un dispositivo super economico, ma al tempo stesso efficiente, sicuro e stabile. Il suo ecosistema merita ogni utilizzo. Basta pensare che solo Apple sia il marchio per eccellenza dei tablet. Scoprirai che anche Samsung ha molto da dire in merito con questo prodotto.

Grazie al suo display da 8,7 pollici potrai divertirti con film e giochi. Inoltre, avrai anche tutto lo spazio per le tue attività di lavoro, studio o scuola. Le cornici ridotte offrono un ottimo rapporto schermo-corpo, tra i più elevati della categoria, senza aumentare le dimensioni del tablet. Così resterà un device leggero, sottile e piccolo da portare sempre con sé con estrema semplicità.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite: scopri un mondo di tecnologia

I tablet non sono fatti appositamente per scattare foto, ma la presenza di una fotocamera posteriore e frontale può essere sempre utile. Sul Samsung Galaxy Tab A7 Lite la prima ti servirà per i tuoi momenti clou o per scansionare qualche documento. La seconda, invece, per le videoconferenze dove al centro della scena ci sarai sempre tu. Grazie alla memoria interna espandibile potrai ottenere fino a 1TB di spazio extra.

Precipitati su Amazon e acquista questo spettacolo a soli 149 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.