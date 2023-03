Samsung Galaxy Tab A7 Lite: nuovo MINIMO STORICO su Amazon (-60€)

Nuovo sconto del lunedì di Amazon su questo fantastico Samsung Galaxy Tab A7 Lite e nuovo minimo storico. Oggi il tablet da 8.7 pollici con Android ti costa soltanto 139 euro, grazie ad un risparmio complessivo di 60 euro sul listino ufficiale.

Disponibile immediatamente con spedizione Prime, acquistandolo oggi potrai riceverlo a casa già domani. In più, riceverai anche 10 euro di sconto sull’acquisto di un abbonamento Microsoft 365 Family.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite: un tablet compatto e leggero perfetto per tutto

Con Samsung Galaxy Tab A7 Lite ti porti a casa un dispositivo pensato per lo studio, il lavoro e l’intrattenimento: il display da 8.7 pollici ti permetterà di godere di film e serie TV al massimo grazie ad una cornice ridotta e un elevato rapporto schermo-corpo.

La speciale interfaccia utente, insieme alle dimensioni compatte del tablet, ti permettono di usare tutto facilmente con una mano sola: puoi tornare indietro, vedere le applicazioni recenti o tornare alla schermata iniziale.

Con la batteria da 5100mAh il tablet ti può accompagnare per tutta la giornata: perfetto se vuoi utilizzarlo fuori casa e non vuoi stare sempre attaccato alla corrente elettrica. Non avrai mai l’ansia del caricabatterie.

4GB di RAM, 64GB di memoria interna e connettività WiFi completano il quadro di un dispositivo a cui non manca niente. Oggi il prezzo di Samsung Galaxy Tab A7 Lite su Amazon è il più basso mai visto: solo 139 euro, non fartelo scappare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.