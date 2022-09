Samsung Galaxy Tab A7 Lite: sconto al TOP, lo paghi solo 118 euro

Occasione interessante per portarsi a casa un Samsung Galaxy Tab A7 Lite, ottimo tablet economico con Android 11. Su Amazon, grazie al 30% di sconto subito applicato sul prezzo di listino, lo paghi appena 118,90 euro. Davvero niente per un dispositivo eccezionale, utile per la produttività o lo svago di tutti i giorni.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite: un tablet Android economico e funzionale ad un prezzo imperdibile

Il tablet è disponibile in offerta nella sua versione da 32GB e connettività WiFi: il display ha una diagonale da 8.7 pollici e una cornice ridotta al minimo per offrire un rapporto schermo-corpo elevato, mantenendo le dimensioni del device.

Il suo fattore forma è stato progettato infatti per permetterti di usare facilmente questo tablet con una mano sola: scorrendo semplicemente con il pollice, puoi tornare indietro, vedere le applicazioni recenti o tornare alla schermata iniziale.

Con la memoria integrata da 32GB hai spazio a sufficienza per salvare video, foto e file ad alta risoluzione: impressionante la batteria da 5100mAh che ti offre un’autonomia eccezionale, specialmente se dovessi passare molto tempo in viaggio o fuori casa.

Per non farsi mancare niente è presente anche una doppia fotocamera con un obiettivo posteriore da 8 megapixel e uno frontale, utile per selfie e videochiamate, da 2 megapixel.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite è il tablet Android leggero ed efficiente per permetterti di avere la tua produttività e lo svago dove vuoi. Adesso, grazie a questo sconto esclusivo, lo paghi soltanto 118,90 euro. Un affare.

