Samsung Galaxy Tab A7: un tablet perfetto (-60€)

Un tablet idoneo a molti scopi: Samsung Galaxy Tab A7

Samsung Galaxy Tab A7 è un tablet semplice ma elegante, nella sua colorazione Dark Grey acquista una marcia in più che lo distingue da altri molti modelli.

Montante un display con ampiezza di 10,4 pollici, la visione dei contenuti è resa immersiva da una risoluzione elevata (WUXGA+) e che è aiutata anche dai bordi molto sottili.

Il processore montato è Octa Core marchiato Samsung ed è abbinato a ben 3 GB di RAM e 32 GB di RAM per prestazioni fluide. La memoria, inoltre, è espandibile fino a 1 TB mediante MicroSD.

Il tablet è dotato altresì di due fotocamere: quella frontale ha una risoluzione di 5 megapixel adatta alla partecipazione a videoconferenze mentre quella posteriore ha una risoluzione di 8 megapixel per sbizzarrirsi scattando foto e registrando video.

Degno di nota è anche il sistema di altoparlanti firmati Dolby Atmos che consentono di ottenere una riproduzione auto molto elevata e di ottima qualità.

La batteria, infine, ha un valore tipico di 6820mAh ed è ricaricabile mediante ricarica rapida da 15W. In questo caso l'alimentatore specifico è venduto separatamente.

