Samsung Galaxy Tab A8 disponibile su eBay con DOPPIO SCONTO

In aggiunta alla offerta eBay su Samsung Galaxy S23 Ultra, che rilancia il modello da 8+256 GB di memoria al 32% in meno, sul sito italiano della piattaforma e-commerce americana si trova anche il tablet Samsung Galaxy Tab A8 2021 in offerta. E non si tratta di una promozione singola, bensì di uno sconto doppio garantito dal codice sconto del mese di settembre 2023. Andiamo a osservare le specifiche del dispositivo e i dettagli di questa iniziativa speciale.

Offerta ottima su Samsung Galaxy Tab A8 2021

Il tablet Samsung Galaxy Tab A8 2021 non è di fascia alta, ma include lo stretto necessario per accedere a una periferica abbastanza potente da supportare un po’ di multitasking e guardare film e serie TV senza fatica. Il cuore pulsante è infatti il chipset Unisoc Tiger T618 da 2,0 GHz di frequenza massima, accompagnato da 64 GB di archiviazione interna espandibile tramite microSD e 4 GB di RAM.

Il display in dotazione è un TFT LCD da 10,5 pollici di diagonale con risoluzione pari a 1200 x 1920 pixel ed aspect ratio di 16:10. La batteria è invece da 7.040 mAh, mentre lato fotocamera figurano un sensore posteriore da 8 MP e uno anteriore da 5 MP. Il sistema operativo resta Android, e non mancano quattro altoparlanti stereo per elevare l’esperienza multimediale al livello successivo.

In definitiva, per quanto datato resta un tablet utile per la visione delle proprie opere cinematografiche preferite dalla comodità del proprio divano o del letto senza accedere a un televisore dalle dimensioni decisamente più alte e, dunque, potenzialmente ingombrante nei piccoli appartamenti. Il prezzo? Da 279 euro scende a 189 euro, e ottiene un taglio di altri 18,90 euro con il coupon SETTEMBRE2023 da utilizzare al momento dell’acquisto. La consegna è gratuita e garantita entro tre giorni.

