Samsung Galaxy S23 Ultra al 32% in meno? PREZZO OTTIMO su eBay!

Contemporaneamente alla promozione sullo smartphone Xiaomi 12 Lite, disponibile su eBay a metà prezzo per pochi giorni, nel medesimo sito puoi trovare altri telefoni di ultima generazione a cifre più accessibili rispetto al solito, anche per quanto riguarda i modelli top di gamma degli ultimi anni. In particolar modo, di seguito troverai maggiori dettagli in merito allo sconto del 32% sul Samsung Galaxy S23 Ultra, dispositivo mobile flagship proposto sul mercato dal gigante sudcoreano della telefonia. Meglio se non ti lasci sfuggire questa offerta!

Samsung Galaxy S23 Ultra scende a 1.000 euro su eBay

Lo smartphone Samsung Galaxy S23 Ultra si presenta in questo caso con 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione interna non espandibile, seguiti sotto la scocca dal processore Snapdragon 8 Gen 2 firmato Qualcomm e dalla batteria da 5.000 mAh per superare agilmente la giornata di autonomia. Il display in dotazione, invece, è un ottimo pannello da 6,8 pollici con risoluzione pari a 3.088 x 1.440 pixel, con frequenza di aggiornamento adattiva da 1 a 120Hz a seconda dell’applicazione utilizzata per aumentare l’efficienza energetica.

Il comparto fotocamera è un portento grazie alla dotazione di un sensore principale da 200 MP, seguito da altri tre sensori posteriori rispettivamente da 12, 10 e 10 pollici. Anteriormente, invece, figura una lente singola da 12 MP. Il sistema operativo resta Android 12 con supporto ad aggiornamenti per 4 anni – 5 nel caso delle patch di sicurezza.

Il prezzo viene normalmente fissato a 1.479,99 euro ma, in queste ore, scende a 999,90 euro grazie a un taglio del 32% o, in termini monetari, di 480,09 euro. La spedizione viene assicurata a costo zero per giovedì 14 settembre completando l’acquisto entro la sera di oggi, 12 settembre 2023. Il venditore è infine disposto a pagare le spese di spedizione in caso di reso, da richiedere però entro 30 giorni.

