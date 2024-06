Samsung Galaxy Z Fold6 e Z Flip6: specifiche complete

L’evento Unpacked di Parigi è previsto per il 10 luglio (non c’è ancora una conferma ufficiale), durante il quale verranno annunciati anche Galaxy Watch 7, Galaxy Watch Ultra e Galaxy Ring. Come già accaduto in passato sono trapelate in anticipo tutte le specifiche dei Samsung Galaxy Z Fold6 e Z Flip6. Le differenze rispetto all’attuale Galaxy Z Fold5 sono minime. Non sembra pertanto giustificato il possibile aumento dei prezzi.

Galaxy Z Fold6: specifiche complete

Le specifiche complete del Galaxy Z Fold6 sono state scoperte dal sito Smartprix. Il nuovo smartphone di Samsung avrà uno schermo Dynamic AMOLED 2X da 7,6 pollici con risoluzione di 2160×1856 pixel e refresh rate variabile fino a 120 Hz. Lo schermo esterno Dynamic AMOLED 2X avrà invece una diagonale di 6,3 pollici, risoluzione di 2376×968 pixel e refresh rate variabile fino a 120 Hz.

La principale novità è rappresentata dal processore Snapdragon 8 Gen 3 (octa core con frequenza massima di 3,39 GHz). Verrà affiancato da 12 GB di RAM LPDDR5X e 256/512 GB o 1 TB di storage UFS 4.0. Lo smartphone avrà inoltre tre fotocamere posteriori da 50, 12 e 10 megapixel (grandangolare, ultra grandangolare e tele con zoom ottico 3x), fotocamera frontale da 4 megapixel e cover camera da 10 megapixel.

Queste sono le altre specifiche: connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, Galileo, NFC e 5G, porta USB Type-C, altoparlanti stereo, lettore di impronte digitali laterale, batteria da 4.400 mAh con ricarica rapida, wireless e wireless inversa. Il sistema operativo sarà One UI 6.1 basato su Android 14. L’aumento previsto di 100 dollari è quindi dovuto esclusivamente al processore. Questi sono i possibili prezzi:

Galaxy Z Fold6 (256GB): 1.899,99 dollari

Galaxy Z Fold6 (512GB): 2.019,99 dollari

Galaxy Z Fold6 (1TB): 2.259,99 dollari

Galaxy Z Flip6: specifiche complete

Per il Galaxy Z Flip6 sono previste più novità hardware rispetto all’attuale Galaxy Z Flip5. Oltre al processore Snapdragon 8 Gen 3 ci saranno anche la nuova fotocamera posteriore da 50 megapixel e la batteria a 4.000 mAh.

Queste sono le specifiche complete: schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici con risoluzione di 2640×1080 pixel e refresh rate variabile fino a 120 Hz, schermo esterno Super AMOLED da 3,4 pollici con risoluzione di 748×720 pixel, processore Snapdragon 8 Gen 3, 8 GB di RAM, 256/512 GB di storage, fotocamere posteriori da 50 e 12 megapixel, fotocamera frontale da 10 megapixel, connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS, Galileo, NFC e 5G, porta USB Type-C, altoparlanti stereo, lettore di impronte digitali laterale e batteria da 4.000 mAh.

Anche per questo smartphone si prevede un aumento di 100 dollari: