Samsung Galaxy Tab A8 LTE: a 214€ è REGALATO

Grazie al Samsung Galaxy Tab A8 LTE rimani connesso a tutto anche in viaggio. Oggi lo acquisti a un prezzo davvero vantaggioso. Vai su Amazon e mettilo in carrello a soli 214 euro, invece di 319,90 euro. La versione in promozione è quella da 4GB di RAM e 64GB di ROM con slot per una SIM dati. In questo modo hai tutto il necessario per lavorare, studiare e divertirti in totale indipendenza.

Tra l’altro, se sei un cliente Prime, hai anche la consegna gratuita e la possibilità di acquistare pagando a rate con Cofidis. Dai un’occhiata anche quest’ultimo vantaggio! Realizzato con una scocca in metallo, questo tablet si presenta resistente e perfetto in mobilità perché è resistente e leggero. Il display LCD da 10,5 pollici regala un’immersività pazzesca pur mantenendo le dimensioni ridotte.

Samsung Galaxy Tab A8 LTE: lo spettacolo sempre con te

Accendi il tuo nuovo Samsung Galaxy Tab A8 LTE e configuralo per le tue attività. Vivi uno spettacolo unico ogni giorno e approfitta del suo processore Octa-Core per fare tutto quello che ti serve in mobilità. Con la tecnologia LTE rimani connesso anche quando non hai a disposizione una rete WiFi. A livello di intrattenimento, i quattro altoparlanti integrati sono alimentati dal suono surround Dolby Atmos che rivela ogni dettaglio audio e una profondità pazzesca.

Acquistalo subito a soli 214 euro, invece di 319,90 euro. Per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.