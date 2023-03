Samsung Galaxy Tab A8: quasi 100€ di sconto su Amazon

Stai cercando un tablet economico che per acquistarlo non serva spendere tutti i propri risparmi? Affidati a chi di questi dispositivi se ne intende. Stabilità, efficienza e prestazioni sono le caratteristiche chiave del Samsung Galaxy Tab A8. Oggi su Amazon lo acquisti al miglior prezzo. Mettilo nel carrello a soli 199 euro, invece di 279 euro.

Stiamo parlando di uno sconto che si avvicina a 100 euro di risparmio. Tra l’altro, con Amazon, la disponibilità è immediata e ciò significa solo una cosa: spedizione veloce in pochissimi giorni. Inoltre, la consegna gratuita è assicurata a tutti i clienti Prime. Infine, se preferisci, puoi anche decidere di pagare in comode rate con Cofidis direttamente al check out.

Samsung Galaxy Tab A8: un tablet economico che non rinuncia alle prestazioni

E no, il Samsung Galaxy Tab A8 sarà anche economico, ma non rinuncia certo alle prestazioni. Infatti, il processore Octa-core garantisce un’eccellente reattività che, grazie alla batteria da 7040 mAh, dura per tutta la giornata e oltre. L’ampio display da 10,5 pollici con cornici sottili ti consente di rimanere completamente immerso nello schermo.

Grazie al suo corpo in metallo è anche resistente agli urti e può essere portato ovunque senza preoccupazioni. Perciò non perdere altro tempo, si tratta degli ultimi pezzi disponibili su Amazon. Sbrigati a far tua una promozione che ti sta garantendo un risparmio pazzesco e unico. Acquista questo ottimo tablet a soli 199 euro, invece di 279 euro.

Sappi che per ottenere questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.