 Samsung Galaxy Tab A9 8.7 pollici in sconto a 99 euro: occasione Amazon (-46%)
Samsung Galaxy Tab A9 è un tablet da 8.7 pollici con connettività WiFi perfetto per studio, lavoro e intrattenimento: ora a meno di 100 euro.
Tecnologia Mobile
Un tablet per lavorare, studiare o per passarti il tempo: tre requisiti a cui risponde perfettamente il Samsung Galaxy Tab A9 da 8.7 pollici che oggi trovi in offerta a 99,39 euro, con uno sconto del 46% sul prezzo consigliato. Grazie alla spedizione Prime puoi riceverlo subito a casa pronto a supportarti nelle tue attività preferite: perfetto anche come regalo a sorpresa e poco costoso.

Samsung Galaxy Tab A9 8.7 pollici

La scheda tecnica di questo tablet include uno schermo da 8.7 pollici con frequenza di aggiornamento a 60Hz, ideale per ogni genere di contenuto, con 64GB di memoria interna e una RAM da 4GB. Il sistema operativo è ovviamente Android 13 personalizzato con interfaccia Samsung.

Samsung X110 Galaxy Tab A9 8.7

Samsung X110 Galaxy Tab A9 8.7", Wi-Fi, 64GB 4GB Ram Graphite

99,39 183,76€ -46%
Vedi l'offerta

Un dispositivo dunque dal prezzo accessibile, pensato per un uso semplice e per il tempo libero, e che possa essere di supporto a diverse attività. Con lo sconto di oggi su Amazon lo prendi a soli 99,39 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 29 ago 2025

Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
29 ago 2025
